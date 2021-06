Carnevali: "Per prendere Locatelli trattai col Milan un mese e mezzo"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato dal palco a Rimini, dove è in corso di svolgimento l'evento per l'inizio del calciomercato: "Per noi Locatelli è stato l'acquisto più importante e costoso. Iniziai a trattare con Mirabelli, poi ho dovuto proseguire con Leonardo. Definito tutto, una mattina Galliani rispose subito e mi chiese di trovare un'altra soluzione a favore del Milan perché era ancora tifoso rossonero. Ma fui inflessibile dopo un mese e mezzo di trattativa".