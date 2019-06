Carter: "Se Torreira volesse il Milan bisognerebbe lasciarlo partire"

Jimmy Carter, ex centrocampista dell'Arsenal, ha parlato a "Goal" di Torreira, centrocampista accostato e cercato dal Milan: "Non è stata una stagione ideale per Torreira, all'inizio sembrava stanco, aveva partecipato al Mondiale. Non è il più inventivo della mediana, gli darei un altro anno a patto che non abbia bisogno di andare al Milan. Se chiedesse ad Unai Emery di tornare in Italia l'Arsenal dovrebbe lasciarlo andare".