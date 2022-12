Casa Milan e il Museo Mondo Milan aprono le proprie porte ai tifosi rossoneri con disabilità

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Attraverso il programma Il Milan per tutti, il Club promuove progetti e iniziative concrete per garantire massima accessibilità ai propri asset e in particolare ai propri spazi sia fisici che digitali.

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, durante la mattinata odierna le porte di Casa Milan sono state aperte a numerosi tifosi rossoneri con disabilità e ai loro accompagnatori, accorsi per vivere un’esperienza speciale nel cuore pulsante del mondo AC Milan.

Gli ospiti hanno infatti potuto partecipare gratuitamente a un tour guidato del Museo Mondo Milan, punto d’attrazione per oltre 43 mila persone dall’inizio della stagione corrente, rivivendo oltre 120 anni di storia e di successi rossoneri attraverso una spettacolare collezione di memorabilia, trofei e testimonianze esclusive. Ad accogliere gli speciali tifosi rossoneri è stato il Brand Ambassador Daniele Massaro, che con loro ha scambiato alcune battute e scattato foto ricordo, rendendo la visita ancor più memorabile.

Al termine del tour, in via eccezionale per questo appuntamento, il Casa Milan Store ha inoltre garantito ai partecipanti un’apposita scontistica sulla vasta gamma di prodotti ufficiali AC Milan e PUMA presenti nel punto vendita. Contestualmente, gli ospiti hanno potuto beneficiare di una colazione gratuita presso il Casa Milan Bistrot, che si offre come punto di riferimento gastronomico per i visitatori della struttura e per tutti gli appassionati di sport.

“Come Club siamo consapevoli dell’importanza di abbracciare senza discriminazioni di alcun tipo tutti i nostri tifosi – ha dichiarato Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan – e la giornata di oggi conferma ancora una volta quanto questi valori costituiscano le fondamenta del DNA rossonero. Siamo orgogliosi di aver accolto anche oggi in casa nostra tanti tifosi con disabilità e di aver condiviso con loro i nostri successi e tutti i racconti custoditi all’interno del nostro Museo”.

Martino Roghi, CSR & Sustainability Manager di AC Milan, ha aggiunto: “In occasione di questa importante giornata, siamo felici di regalare ai nostri tifosi speciali una mattinata all’insegna della storia rossonera a Casa Milan, che con Museo Mondo Milan, Bistrot e Store rappresenta un punto di riferimento importante per tutti i milanisti, a Milano ma non solo”.

Nell’ambito del programma Il Milan per tutti, il Club si impegna per rendere i propri spazi sempre più accessibili e inclusivi per tutti i suoi tifosi, a San Siro come in rete, passando per gli headquarter di Casa Milan. Nel corso della stagione corrente, in questo senso il Museo Mondo Milan aveva già ospitato in occasione del World Sight Day una delegazione di tifosi ciechi, dedicando loro un’esperienza unica e indimenticabile.

L’attenzione della famiglia rossonera ai temi di inclusività e accessibilità è testimoniata inoltre dall’impegno di Fondazione Milan che, attraverso il progetto Sport for All, si avvale dello sport come strumento di inclusione per i giovani con disabilità.