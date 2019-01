Casa Milan, Paquetá verrà presentato martedì 8 gennaio alle 15

La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 8 gennaio alle 15.00 a Casa Milan, in via Aldo Rossi 8, con diretta televisiva sul Club Channel "Milan TV", "live streaming" in lingua italiana su e in lingua inglese su . Contestualmente all'arrivo del centrocampista brasiliano, il Club lancerà il sito ufficiale e l'account twitter in lingua portoghese.