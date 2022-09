Casini: "Chiediamo al Governo una cabina di regia sugli stadi"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Chiediamo al governo che venga convocata di nuovo la cabina regia sulle infrastrutture del calcio creata dalla sottosegretaria Vezzali. Come Serie A ci aspettiamo che il nuovo esecutivo, come in parte ha fatto il precedente, riconosca l'importanza del calcio professionistico che è un settore fondamentale dell'economia del Paese". Ne ha parlato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, durante il Social Football Summit allo stadio Olimpico di Roma. "La cosa importante è che ci sia un ministro e che possa partecipare al consiglio dei ministri insieme agli altri - ha aggiunto Casini - Con portafoglio? Significherebbe avere delle risorse e in quel caso andrebbero capite quali. È un ragionamento che poi va incluso nel discorso dell'autonomia del Coni, sancita dalla carta olimpica". Parlando poi dei problemi del calcio, Casini ha parlato di "20 anni di difficoltà. C'è un problema di risorse, di infrastrutture e culturale. Sulle infrastrutture abbiamo nominato un consulente delegato che sta preparando un dossier su ciascuna squadra. Poi la politica dovrà dare una mano mettendosi al tavolo, applicando le norme e snellendo le procedure". (ANSA).