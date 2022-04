Casini: "Stadi? Non solo campi da gioco ma strumenti di rigenerazione urbana"

MilanNews.it

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è stato intervistato dal Corriere della Sera, oggi in edicola, e ha detto la sua sulla questione stadi. In particolare ha chiarito perchè, secondo la sua opinione, in Italia si faccia sempre fatica a costruire un nuovo impianto: "Occorre far comprendere che uno stadio non è solo un campo di gioco, ma anche uno strumento di rigenerazione urbana e un mezzo per migliorare l’efficienza energetica e un hub tecnologico. Costruire nuovi impianti non è un problema locale, ma nazionale: serve una cabina di regia permanente, a guida governo, con il Coni, la Figc, le Leghe, l’Istituto per il credito sportivo e le amministrazioni coinvolte".