Caso Acerbi-Jesus: oggi gli atti dal Giudice Sportivo. Domani la decisione

Fin dal giorno dopo il caso di presunto razzismo tra Francesco Acerbi e Juan Jesus, la Procura Federale ha messo subito in chiaro di voler risolvere la questione il prima possibile e senza prolungamenti di nessun tipo. Nei giorni scorsi, dunque, il procuratore federale Giuseppe Chinè e i suoi assistenti hanno raccolto tutte le informazioni possibili: prima il materiale video del caso in questione, quando Juan Jesus accusa Acerbi di insulti razzisti; poi Chinè, prima del weekend, ha interrogato i due protagonisti: prima il difensore nerazzurro e poi quello del Napoli. Come scrive la Gazzetta dello Sport i due calciatori non si sono sentiti in questi giorni.

Secondo la rosea, oggi tutta la documentazione raccolta da Chinè negli scorsi giorni viene inviata dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea. Sarà lui a decidere l'eventuale sanzione per Acerbi che, da regolamento se verranno confermati gli insulti razzisti, rischia 10 giornate di squalifica. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare nella giornata di domani o comunque a partire dalla giornata di domani in poi. Ora ai due calciatori, Acerbi in primis, non resta che aspettare: in bilico c'è anche il suo futuro con la maglia dell'Inter e con quella della nazionale italiana di calcio.