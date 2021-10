Caso Coppa d'Africa, il Napoli al lavoro. L'avvocato Lubrano: "Errore di FIGC e Lega"

Il Napoli prosegue la sua battaglia contro la Coppa d’Africa. Gli azzurri, come noto, saranno tra le formazioni di Serie A più penalizzate dalla competizione, in programma come da tradizione quando in Italia è in corso il campionato. Spalletti perderà infatti tre giocatori fondamentali come Osimhen, Anguissa e Koulibaly: sostanzialmente, la spina dorsale della formazione che ha vinto le prime sette giornate. Così, mentre il tecnico toscano cerca alternative tattiche, i legali di De Laurentiis sono i più combattivi sull’argomento. Ospite di Radio Marte, ha commentato la vicenda Enrico Lubrano, l’avvocato che con Mattia Grassani curò la vicenda della gara non giocata con la Juventus: “In questo caso non sono a conoscenza della volontà del Napoli, ma la Coppa è legata alla regolarità dell’intera Serie A. C’è una sovrapposizione che riguarderà almeno tre partite, ci troviamo di fronte a un errore di FIGC e Lega Serie A, che non hanno considerato l'impatto sul campionato". Secondo Lubrano, l’impossibilità di schierare la miglior formazione possibile proprio per le assenze legate alla Coppa d’Africa consentirebbe alle squadre interessate di chiedere il rinvio delle gare in oggetto, e in caso di mancata concessione anche di andare avanti seguendo i gradi della giustizia sportiva.