Caso Dybala, le big in Italia lo vogliono con ingaggio ridotto. Inter, Milan e Roma interessate

Il nome di Paulo Dybala è un nome che scalda le piazze delle più importanti squadre italiane: Inter, Milan e Roma su tutte.I nerazzurri aspettano di capire il futuro di Sanchez, Correa e Pinamonti prima di decidere se affondare o meno il colpo sull’ex Juventus. Il Milan considera il giocatore un ottimo affare, ma la dirigenza rossonera sembra intenzionata a puntare prima su De Ketelaere, tenendo Dybala come alternativa. E poi c’è la Roma, che come riporta Il Messaggero, potrebbe prendere La Joya qualora lasciasse partire Zaniolo. Come denominatore per tutte e 3 le squadre interessate è il fatto che non vogliono spendere troppi soldi d’ingaggio. Dunque Dybala dovrebbe ‘accontentarsi’ di una cifra di massimo 5 milioni a stagioni.