Caso-Greenwood, nessuno salva l'attaccante. Tifosi, sponsor e compagni di squadra delusi

La brutta vicenda che coinvolge Mason Greenwood continua a suscitare grande sgomento nel mondo del calcio. L'arresto dell'attaccante del Manchester United ha provocato una vera e propria catena di eventi, riassunta dal Daily Mail.

Innanzitutto, alcuni compagni di squadra, tra cui i senatori Cristiano Ronaldo, David De Gea e Paul Pogba, hanno smesso di seguire l'esterno inglese sui social. Il Manchester United ha invece rimosso la personalizzazione di Greenwood dallo store online, dove quindi non compare più nessun prodotto con il suo nome. Infine, gli sponsor come la Nike hanno annunciato di aver interrotto ogni rapporto commerciale con l'attaccante britannico: "Siamo profondamente preoccupati per queste accuse inquietanti e seguiremo da vicino la situazione". Nemmeno i tifosi dei Red Devils l'hanno presa bene: in tanti hanno chiesto al club di restituire i soldi pagati per acquistare la maglia del classe 2001.