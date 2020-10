Caso Juventus-Napoli, mercoledì la decisione definitiva del giudice sportivo

Juventus-Napoli, come finirà? Il giudice sportivo si è preso ancora un po' di tempo prima di prendere una decisione sulla gara dell'Allianz Stadium, originariamente prevista per domenica 4 ottobre e non disputata. Mercoledì 14 ottobre arriverà la risposta definitiva: è questo il termine dato alle parti per presentare le documentazioni. Le ipotesi: dare il 3-0 a tavolino per la Juventus e quindi la sconfitta agli azzurri, oppure rinviare il match a data da destinarsi prevedendo una penalizzazione per la squadra di Gattuso.