Caso Kessie, Corriere dello Sport: "Le ultime luci a San Siro"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul caso Kessie. “Le ultime luci a San Siro”, titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: “Un’altra separazione dolorosa. Presto l’incontro definitivo col Barça per il passaggio in blaugrana”. Il club spagnolo ha messo sul piatto un contratto di cinque anni con un ingaggio da 6,5 milioni più bonus a stagione, ma la richiesta del manager di Kessie si aggira attorno agli 8 milioni, più una grossa commissione alla firma. Insomma, bisogna ancora trattare. Come detto, nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per provare a chiudere prima dell’estate.