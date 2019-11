Caso Kessié, Tuttosport: "Adesso basta. A casa e sul mercato"

È rottura totale tra Kessié e Pioli. Lo scrive il quotidiano Tuttosport dopo la scelta di non convocare l’ivoriano per la partita con la Juve. Il centrocampista - si legge - non deve aver preso bene l’esclusione dalla formazione titolare nella sfida contro la Lazio. In settimana è apparso svogliato, a volte anche un po’ troppo nervoso. A questo si aggiungono anche alcuni ritardi agli allenamenti. Ora Kessié si aggregherà alla sua Nazionale e avrà dieci giorni per pensare al Milan e a quello che ha fatto.