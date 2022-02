Caso quarantena violata per Vlahovic: il serbo segnalato dalla Asl alle autorità giudiziarie

Durante il Consiglio regionale odierno, l’assessore alla sanità della Toscana Simone Bezziniha risposto ad un'interrogazione del consigliere Torselli sulla vicenda Vlahovic e sulla possibile quarantena violata: "In riferimento alla interrogazione fatta sulla presunta violazione della quarantena da parte di Vlahovic, sentita la Asl Toscana Centro il giocatore in data 28/01 non era nel suo domicilio indicato e non è pervenuta alcuna richiesta di spostamento di luogo di isolamento da parte del giocatore. Così la Asl ha trasmesso tutti gli atti alle autorità giudiziarie. Sugli atti c'è opportuno riserbo". A riportarlo è FirenzeViola.it.