Caso sextape, Benzema rinuncia all'appello

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Karim Benzema rinuncia all'appello sul caso sextape. L'attaccante francese del Real, fresco vincitore della Liga e della Champions, favorito per il prossimo Pallone d'oro, ha annunciato che non si presenterà al processo davanti alla Corte d'Appello di Versailles in programma il 30 giugno e il primo luglio: procedimento che ha visto il francese sul banco degli imputati per concorso in tentata estorsione e condannato nel novembre scorso a un anno di carcere con la condizionale, a una multa di 75mila euro e al risarcimento di 80mila nei confronti dell'ex compagno di Nazionale, Mathieu Valbuena. Dopo sei anni si chiude così la vicenda che tanto aveva fatto scalpore: la conferma del passo indietro da parte della star del Real Madrid è stata data dall'avvocato Hugues Vigier e sarà notificata alle parti dalla Corte di Versailles martedì. Il legale aveva sottolineato che la rinuncia non "è ammissione di colpevolezza. E' una verità giudiziaria, ma non è la realtà. Il mio cliente è stanco di questa vicenda, si dichiarerà sempre innocente e non ha mai voluto partecipare a un ricatto contro Valbuena. Questa udienza non cambierebbe nulla" ha detto il legale a L'Equipe. Benzema era l'unico dei cinque condannati ad aver impugnato la sentenza e il suo ex avvocato, Antoine Vey, aveva fatto sapere che il calciatore si sarebbe presentato davanti ai giudici per spiegare di persona la sua versione dei fatti. Ora il dietrofront. Sono passati sei anni e mezzo dagli eventi, accaduti durante un raduno della squadra francese al centro di allenamento di Clairefontaine nell'ottobre 2015, e riguardano un video a luci rosse con protagonisti Valbuena e la fidanzata. Per i giudici Benzema si era impegnato in prima persona a convincere il compagno di nazionale a mettersi in contatto con i ricattatori, pagare e impedire così la diffusione del video". Lo scandalo ha comunque avuto un impatto sulla carriera del calciatore, rimasto fuori dalla Nazionale per oltre cinque anni e tornato solo nella squadra di Didier Deschamps prima degli Europei dello scorso anno. L'annuncio della decisione arriva poche ore dopo la gara della Francia persa 2-1 con la Danimarca: ma la rete dei transalpini l'ha segnata Benzema. (ANSA).