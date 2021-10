Caso tamponi, chiesti 10 mesi per Lotito: a breve la sentenza

Dopo l'udienza di questa mattina sul caso tamponi, l'avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile ha commentato all'ANSA la discussione: “Abbiamo parlato per più di un'ora, siamo stati ascoltati e il Presidente ci ha dato ampio spazio. La procura ha chiesto 11 mesi per i medici, 10 mesi per Claudio Lotito e 150 mila euro di multa alla Lazio. Noi abbiamo chiesto la totale assoluzione. Mi aspetto nel pomeriggio la sentenza”.