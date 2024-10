Caso ultras, il ministro Abodi: "Carta dei doveri sul mio tavolo, va ripresa"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "La carta dei doveri è rimasta sul mio tavolo, forse va ripresa e andrebbe sottoscritta da tutti i tesserati insieme ai contratti con i propri club". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a RTL, parlando delle possibili azioni per contrastare i rapporti tra società e ultras. Abodi menzionò per la prima volta la carta dei doveri durante il caso scommesse che coinvolse tra gli altri i calciatori Fagioli e Tonali, quale documento che tutti i tesserati dovrebbero sottoscrivere per fronteggiare il contrasto al comportamento non rispondente delle norme.

Il ministro ha poi aggiunto come vada richiamata " la responsabilità dei tesserati" che "hanno doveri non solo in campo ma anche fuori", perché i "comportamenti devono essere esemplari". E poi ancora: "In generale chiudere gli occhi non fa mai comodo e tradisce la memoria di chi ha perso la vita per non voltarsi di là". (ANSA).