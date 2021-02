Cassano critico: "Serie A raggiunta persino dalla Ligue 1, non è più allenante per la Champions"

Intervenuto su Twitch ai microfoni della Bobo Tv, Antonio Cassano ha analizzato così le difficoltà riscontrate dalle big italiane in Champions League: "Io lo ripeto sempre e ve lo dico anche oggi: il campionato italiano non è più all'altezza degli altri top campionati europei. Non è abbastanza allenante per la Champions League. Persino la Ligue 1 ormai è arrivata al nostro livello. Le divisioni di Inghilterra, Germania e Spagna ci stanno davanti".