Cassano su Conceiçao: "Non hanno rispetto di lui, non è credibile"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Twitch 'Viva El Futbol', Antonio Cassano è intervenuto in merito al Milan commentando la figura di Sergio Conceiçao:

"Ti metti a fare il giullare, Conceiçao, con il sigaro in bocca, cosa succede? Che poi succedono queste roba qua, che poi ti mandano a cagare. Non hanno rispetto di te, perché non sei credibile. Perché cosa vuoi fare? Fai il simpatico, il giullare nello spogliatoio? Perfetto. Addirittura un giocatore prende e ti vorrebbe aggredire, poi dice 'No, chiediamo scusa'. Quando parla ed inizia a dire che Leao e Theo erano una scelta tecnica, però a Zagabria giocheranno se non hanno problemi.

Che comunicazione è questa? Io sono stato giocatore, quando vedo un allenatore, come Capello, vinceva, ed era incazzato, perdeva, ed era incazzato. Conte la stessa roba. Vince dà il 5 a tutti, va negli spogliatoi e non vuole parlare con nessuno. Ci sono allenatore credibili, okay? Io, quando dovevo fare una cazzata, la facevo, ma poi ci pensavo alle conseguenze Lele, perché poi Capello mi metteva fuori rosa.

Quello che sta facendo, metti delle regole. Arriva a un certo punto, a 36 ore prima della partita, vanno a vedere il concerto. Come per dire che metti le regole, ma non sei credibile, non me ne frega nulla di quello che fai".