Castellazzi: "Un peccato se Leonardo lasciasse dopo solo un anno"

Luca Castellazzi, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Leonardo e di Gattuso: "Leonardo è una grande persona, di grandissimo valore e competenze. Magari chi prende delle decisioni vuole portare collaboratori che conosce di più, sarebbe un peccato un addio dopo un anno. E' stata un'annata difficile ma non si può imputare tutto a Leonardo. Gattuso? Per lui l'annata è stata positiva, lotterà fino all'ultimo per la Champions, per dare un po' di continuità lo terrei. Secondo me ha fatto un grande risultato".