Castillejo al passo d'addio: quest'anno solo 122' ma due giocate da 4 punti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samu Castillejo è ormai prossimo al trasferimento al Valencia, secondo quanto viene riportato nella giornata di oggi. L'ultima delle 4 stagioni in rossonero è stata quella in cui lo spagnolo ha giocato di meno: solo 5 presenze, tutte in campionato, per un totale di appena 122 minuti sul terreno di gioco. Nonostante questo Castillejo è riuscito a essere determinante in due partite ostiche e complicate, contribuendo a conquistare 4 degli 86 punti con cui il Milan vince lo Scudetto. All'andata contro il Verona, Samu si conquista il rigore del pareggio trasformato da Kessie e propizia l'autogol di Gunther che sancisce la rimonta rossonera. In Friuli contro l'Udinese, sempre nel girone d'andata, serve a Ibra il pallone del pareggio all'ultimo secondo che fa uscire imbattuta la squadra di Pioli dalla Dacia Arena.