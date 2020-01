Castillejo sul momento del Milan: "Pensiamo più al gruppo che a noi stessi"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Samu Castillejo ha parlato del momento rossonero e del riscatto delle ultime partite. Queste le sue parole: "Abbiamo capito che per vincere le partite non basta scendere in campo e dire di vestire la maglia del Milan. Le partite devono essere giocate, alla fine siamo un gruppo giovane e abbiamo capito che dobbiamo correre l'uno per l'altro e dare una mano in più. Essere un gruppo, essere una famiglia è quello che ci fa raggiungere i nostri obiettivi. Se ognuno guarda sè stesso, il campionato andrà come l'andata e penso che in questo senso lo abbiamo capito."