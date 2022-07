Castillejo verso il Valencia. I numeri della sua esperienza rossonera

MilanNews.it

Come è emerso nelle ultime ore, Samuel Castillejo sarebbe pronto a lasciare il Milan dopo 4 stagioni in cui ha vissuto momenti belli e menon belli ma sempre caratterizzati da grande impegno e attaccamento alla maglia rossonera. Ripercorriamo i suoi numeri alla corte del Diavolo. Tra campionato, coppa, supercoppa e Europa League, Samu ha indossato il rossonero per 113 volte andando in rete in 10 occasioni e fornendo 15 assist. Casti, qualora dovesse concretizzarsi il suo passaggio al Valencia, se ne va con la medaglia di Campione d'Italia al collo dopo aver giocato magari non moltissimo ma con un contributo importante nella rimonta contro il Verona dell'andata e nel pareggio last minute in Friuli contro l'Udinese.