Castillo Calvo: "Milan, l'Atletico Madrid vuole sfatare il tabù Metropolitano"

Ai microfoni di TMW, il giornalista di SER, Francisco Castillo Calvo ha parlato del recente passato dell'Atletico in casa: “È un fattore preoccupante. Il Metropolitano è considerato una roccaforte per i rojiblancoscon un bilancio positivo di vittorie e pochissime sconfitte dalla sua inaugurazione. Forse un caso simile a quello che stiamo vivendo è l'edizione 2017/2018 della Champions League in cui l'Atlético ha ottenuto solo 7 punti nella fase a gironi e si è qualificato per l'Europa League. Vediamo se romperà la striscia senza vittorie e ottenere la vittoria in questa edizione nel Metropolitano”.