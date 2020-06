Ceballos: "Voglio giocare e non potrà farlo al Real, non chiudo la porta a nessuno"

La scorsa estate il Milan provò a tentare Dani Ceballos, centrocampista offensivo del Real Madrid. Lo spagnolo alla fine accettò l'Arsenal, ma l'esperienza in Inghilterra è stata perlopiù in chiaroscuro con poche presenze da titolare. Il classe '96 tornerà dunque alla base, da cui quasi certamente ripartirà verso altri lidi. Ma quali? Ceballos ha parlato del suo futuro a Cadena SER: "Il prossimo anno voglio giocare titolare e difficilmente potrò farlo al Real Madrid. Per quest'anno Zidane mi ha detto che è meglio fare un'altra esperienza, è stato molto chiaro con me. Per la prossima stagione prenderò la mia decisione. Betis? E' un'opzione, non chiudo la porta a nessun club, né in Spagna né altrove. Il Betis è la squadra che mi ha dato la possibilità di diventare un calciatore, sono betico e vedo sempre le partite".