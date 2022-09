Ceccarini: "Milan al lavoro per i rinnovi: dopo Tonali anche Kalulu e Krunic"

Fonte: di Niccolò Ceccarini per tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Il mercato è finito ma questa sarà una stagione anomala visto che a metà novembre arriverà lo stop dei campionati per il mondiale in Qatar e per questo tanti club anticiperanno le loro mosse in vista della riapertura di gennaio. Insomma ci sarà tutto il tempo per valutare le necessità e raggiungere gli obiettivi. Intanto rimanendo a quello che è successo in questi 3 mesi, c’è chi è riuscito a completare l’organico e chi invece dovrà farlo in inverno. Di sicuro è stata una sessione molto interessante, che si è conclusa con grandi operazioni ma anche con cessioni in extremis inaspettate. Uno dei colpi più importanti è stato sicuramente De Keatelaere, giocatore dalle potenzialità enormi che il Milan ha si pagato quasi 35 milioni di euro ma destinato a diventare uno dei più forti d’Europa. Maldini e Massara hanno lavorato sulla linea giovane, tamponando l’emergenza creatasi con l’infortunio di Florenzi grazie all’immediato arrivo di Dest. E anche per quanto riguarda i rinnovi si sono portati avanti: prima Tomori, poi Pobega, ora Tonali. I prossimi due saranno quelli di Krunic e Kalulu.