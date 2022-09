Ceccarini: "Milan, riflettori puntati su Hojlund. Monitorati Kudus e Broja. Su Sesko..."

MilanNews.it

Sul proprio editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato rossonero: "Sono sempre molto attivi anche Maldini e Massara. Il Milan lavora con programmazione ed è attento su tutti i fronti per cercare di rafforzare la squadra. Il club rossonero pensa anche a quello che potrebbe essere l'attacco del futuro e ha già visionato alcuni profili. Un giocatore che piaceva era Sesko del Salisburgo, che però è già stato acquistato dal Lipsia per la prossima stagione. I riflettori ultimamente si sono accesi anche su Rasmus Hojlund, ultimo acquisto dell'Atalanta, che ha subito avuto un impatto importante in serie A. Ma non è finita qui. Sono monitorati anche Mohamed Kudus dell'Ajax e Armando Broja del Chelsea, classe 2001 rientrato alla base in questa stagione. dopo due anni di prestito, il primo con il Vitesse, l'altro con il Southampton.