Ceccarini sul futuro di Maignan: "Chelsea e Aston Villa hanno già preso informazioni. Presto potrebbero muoversi concretamente"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto non solo sul calciomercato in entrata del Diavolo ma anche sul futuro al Milan di Mike Maignan, che ieri contro la Fiorentina è sembrato essere finalmente tornato ai suoi livelli:

"Infine il Milan. La priorità adesso è il nuovo direttore sportivo. Da capire chi verrà scelto dopo lo stop della trattativa con Paratici. Alcuni giocatori intanto hanno già mercato. Uno di questi è Maignan. La questione rinnovo in questi ultimi tempi non ha registrato novità nonostante un accordo di massima. Chelsea e l’Aston Villa hanno già preso informazioni. Presto potrebbero decidere di muoversi in maniera più concreta. Per la difesa il Milan segue con particolare attenzione Coppola del Verona, Nazionale Under 21 è ormai alla terza stagione da titolare col Verona in Serie A. Una soluzione che i rossoneri stanno valutando nel caso dovesse andare via Tomori"