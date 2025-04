Consegnato a Lautaro il premio della Stampa Estera come miglior straniero in Italia del 2025

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martínez, è stato insignito del Premio Stampa Estera 2025 come Miglior Atleta Straniero in Italia. Il prestigioso riconoscimento viene conferito ogni anno dall’Associazione della Stampa Estera in Italia, che premia le eccellenze sportive che si sono distinte nel panorama italiano e internazionale.

La giuria, composta dai giornalisti Dundar Kesapli, Elizabeth Missland, Baris Seckin, Alba Kepi e Maarten van Aalderen, ha selezionato sei figure di spicco del mondo sportivo. Tra loro, spicca Lautaro Martínez, che ha accolto con entusiasmo il premio proprio alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Barcellona: “Ricevere questo premio è un grande onore – ha dichiarato l’attaccante argentino –. Ringrazio la Stampa Estera per aver riconosciuto il mio impegno. Lo sport è la mia vita, e poterlo vivere con i tifosi di tutto il mondo è un privilegio. Continuerò a dare tutto, con rispetto e amore per questo gioco”.

Oltre a Martínez, sono stati premiati anche l’Italvolley femminile (Atleta dell’anno), Simone Barlaam del Gruppo Sportivo Fiamme Oro (Atleta paralimpico), Jasmine Paolini, oro olimpico nel doppio con Sara Errani (Atleta rivelazione), e Manuel Bortuzzo (Premio speciale), anch’egli del Gruppo Fiamme Oro e medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi. Il Premio alla carriera è andato invece a Claudio Ranieri, attuale allenatore della Roma e reduce dalla vittoria nel derby capitolino. Riporta Sportmediaset.,