Mancano cinque partite, ma Pulisic ha già superato i gol della passata stagione

vedi letture

Sono 16 i gol firmati da Christian Pulisic nel 2024/25 in tutte le competizioni: record per lo statunitense in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei, considerando sempre tutte le competizioni (superati i 15 centri del 2023/24). Lo riporta acmilan.com.

LE PAGELLE DI PULISIC

Segna il gol della doppia cifra ma soprattutto quello che permette al Milan di sbloccare il match del "Penzo". A Venezia, Christian Pulisic è stato uno degli elementi decisivi per la squadra di Conceiçao che, dopo aver vinto il derby che è valso la finale di Coppa Italia, ha raccolto tre punti importanti contro gli uomini di Di Francesco. "Di altra categoria e - scrive la Gazzetta dello Sport - non solo per il gol: impegno, sacrificio, intelligenza tattica, movimenti. Come avere due giocatori in uno". "Ritorna al gol dopo 43 giorni (ultima volta con il Como) sbloccando la partita con un rigore in movimento - scrive Tuttosport - su assist di Fofana".

"In doppia cifra per il secondo anno su due in Italia - sottolinea il Corriere dello Sport -. Si muove molto per non dare punti di riferimento, anche in ripiego difensivo. Partita di grande continuità". Questo il commento di TMW: "Non dà punti di riferimento per tutto il match e sfrutta al meglio la prima palla utile in apertura di gara: 1-0, doppia cifra raggiunta in Serie A e vantaggio rossonero. Realizza anche il secondo, ma è in posizione irregolare. Poco male, è sempre lui l'uomo decisivo per il Milan, con altri 3 punti guadagnati".

Le pagelle di Christian Pulisic

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7