Ceccarini sulla questione direttore sportivo: "Nessuna decisione è stata presa. Questo sta rallentando alcune situazioni di mercato"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha fatto un po' il punto su quelle che sono e saranno le strategie in entrata e in uscita del Milan nel prossimo calciomercato estivo, sempre in attesa di scoprire chi sarà il nuovo direttore sportivo:

"Il campionato sta entrando nella fase finale ma tanti club sono già attivi sui programmi del futuro. Per il Milan una tappa obbligata è la scelta del direttore sportivo. Dopo che l’operazione Paratici si è interrotta, i rossoneri hanno di nuovo sondato il terreno per Tare ma al momento nessuna decisione è stata presa. È questo ovviamente sta rallentando alcune situazioni di mercato. Non una che riguarda un obiettivo ben chiaro da tempo. Perché a prescindere da ogni arrivo in società, il Milan per l’anno prossimo ha deciso di investire forte su Samuele Ricci per il centrocampo. È lui il grande colpo per questo settore. Il Torino lo valuta non meno di 35 milioni di euro ma il Milan è pronto a farsi avanti con decisione. È chiaro che è un’operazione molto costosa ma i rossoneri hanno alcuni giocatori in uscita su cui monetizzare".