Cecchi: "Al Milan stanno massacrando Jovic. Ho paura del gol dell'ex..."

A Radio Bruno ha parlato il giornalista fiorentino Stefano Cecchi, intervenendo così su alcuni temi di casa viola: “Al Milan stanno massacrando Jovic e io ho una paura pazza che questo posa preludere il classico gol da ex alla Fiorentina. La sosta è arrivata e come due volte fa ha interrotto la squadra viola in un momento positivo. C'è la possibilità che il Milan ritrovi lo smalto che mancava in campionato”.