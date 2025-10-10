Ceferin elogia il sistema egualitario della Uefa: "Modric avrebbe mai potuto vincere il Pallone d'Oro se non trattassimo tutti allo stesso modo?"

di Lorenzo De Angelis

Intervenuto all'evento "Portugal Fotball Summit", il presidente Aleksander Ceferin ha sottolineato ed elogiato il sistema egualitario e aperto della Uefa prendendo come esempio il Pallone d'Oro vinto nel 2018 dal numero 14 del Milan Luka Modric

"Modric, croato, potrebbe mai aver vinto un Pallone d'Oro se non trattassimo tutti allo stesso modo? Quindi sono orgoglio di questo e sicuramente manterebbero questo sistema per sempre". 