Ceferin: "Razzismo? Non dobbiamo aver paura di punire un gruppo di idioti che macchia il nostro sport"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso del Congresso UEFA di Vienna, il presidente Aleksander Ceferin, ha parlato anche di alcuni dei problemi di razzismo che il calcio deve affrontare, riferendosi in particolare alla finale dell'Europeo tra Italia e Inghilterra. Ceferin ha detto: “Il razzismo esiste nel calcio e nella società ed è un problema che dobbiamo affrontare. Non dobbiamo aver paura di punire un gruppo di idioti che macchia il nostro sport. Né possiamo permettere scene come quelle vissute a Wembley nella finale dell'ultimo Campionato Europeo. Non possiamo permetterlo”.