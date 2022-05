Ceferin: "Superlega progetto finito per almeno i prossimi 20 anni"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso del Congresso UEFA di Vienna, il presidente Aleksander Ceferin, ha parlato in conferenza stampa delle modifiche della Champions League a partire dal 2024: “Amici miei, quando c'è armonia tra la UEFA e le associazioni che ne fanno parte, i suoi club, i campionati, i giocatori, i tecnici, i tifosi, i partner commerciali e televisivi, il CIO, Bruxelles e ogni singolo governo europeo nell'opporsi a un progetto arrogante e sdegnoso, ideato da una manciata di miliardari che non sono capaci di accettare l'idea che su un campo da calcio come anche nella vita potresti perdere contro qualcuno che è più piccolo di te. In casi come questo, il calcio vince. Questa Superlega, non mi piace chiamarla così perché è tutto tranne che super, per me questo progetto è finito una volta per tutte. O almeno per vent'anni, non so cosa succederà più avanti”.