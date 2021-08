Ceferin torna sulla vicenda Eriksen: "Massimo rispetto per Kjaer"

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato del premio del quale sono stati insigniti Simon Kjaer e lo staff medico della Danimarca per aver salvato la vita a Eriksen durante la gara contro la Finlandia: "È un premio per un traguardo speciale, che va oltre al campo, qualcosa di speciale. Ci hanno fatto vedere che la vita è più importante di tutto. Massimo rispetto per Kjaer e per tutti coloro che hanno meritato questo premio".