Cengiz Under, ai titoli di coda l'avventura con la Roma

L'avventura di Cengiz Under alla Roma potrebbe essere ai titoli di coda. L'ala turca, seguita anche dal Milan, potrebbe lasciare i giallorossi al termine della stagione. Il Messaggero in edicola oggi riporta che le cause sarebbero diverse, a partitre dal rapporto incrinato con l'allenatore Fonseca. Inoltre la concorrenza nel suo ruolo sarebbe altissima: Zaniolo è esploso giocando largo a destra e a gennaio la società capitolina si è rinforzata con Carles Perez, che gioca nella stessa posizione di Under.