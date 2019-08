Cesena, anticipata la gara di Coppa Italia: col Milan si giocherà

La gara tra Cesena e Vis Pesaro, valida per la Coppa Italia di Serie C, si giocherà domenica 11 agosto e non il 18 come inizialmente previsto. Il match, come riporta "Il Resto del Carlino", è stato anticipato, con l’assenso delle società, per consentire al Cesena di disputare l’amichevole di lusso con il Milan. Non è ancora ufficiale (l’annuncio sarà dato in contemporanea oggi o mercoledì), ma la partita dovrebbe andare in scena sabato 17 agosto alle ore 20.30 allo stadio Manuzzi.