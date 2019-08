Leo Duarte, nuovo difensore del Milan, ha fatto il suo esordio in maglia rossonera nel secondo tempo della sfida del Manuzzi. Nella amichevole di ieri, terminata sullo 0-0, non è partito titolare nessuno dei nuovi acquisti: il brasiliano era in panchina, Theo Hernandez infortunato, mentre Leao, Krunic e Bennacer rimasti a lavorare a Milanello.