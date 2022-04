Cessione Milan, Elliott-Investcorp (con Mubadala) verso l'accordo: le tempistiche

MilanNews.it

Sono giorni importantissimi in casa Milan. La lotta Scudetto potrebbe subire oggi una svolta decisiva; l'Inter, infatti, scenderà in campo a Bologna nel tanto atteso recupero che - finalmente - toglierà quel fastidioso asterisco dalla classifica e comunicherà la capolista ufficiale del campionato a quattro giornate dal termine. Il Milan attende... sul campo e fuori.



Le fasi

Il club rossonero è impegnatissimo sul fronte cessione. La trattativa tra Elliott ed Investcorp procede senza intoppi avendo già trovato un accordo sul valore della società di via Aldo Rossi per un 1,1 miliardi di euro; terminata la fase delle "due diligence" (le revisioni dei conti), venerdì o al massimo all'inizio della prossima settimana potrebbe arrivare il "signing", dove verranno messi per iscritto gli accordi trovati in questo mese di trattative. A tale fase seguirà poi il noto closing, previsto non prima della fine della stagione, che consegnerà il Milan nelle mani del fondo del Bahrein.

Mubadala spinge

Ruolo fondamentale in tutto ciò lo ha svolto e lo svolgerà Mubadala, fondo sovrano degli Emirati Arabi con un patrimonio di 250 miliardi, il quale detiene il 20% di Investcorp, e che spinge per la chiusura dell'operazione con Elliott al termine dell'esclusiva.