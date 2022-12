Chaka, futuro rossonero? Per il momento il Milan si gode in Primavera il suo gioiellino

MilanNews.it

Chaka Traoré è stato uno dei protagonisti assoluti di questo inizio di stagione della Primavera del Milan, che, nonostante sia uscita dalla Coppa Italia e la classifica in campionato non sorrida, in Youth League la squadra di Abate ha passato il girone con Salisburgo, Chelsea e Dinamo Zagabria. 5 gol e 2 assist per l'esterno offensivo rossonero, tra cui una tripletta contro l'Udinese che ha sorpreso anche Stefano Pioli: "Chaka Traorè lo conosciamo, sta facendo cose importanti così come tutta la Primavera e lo seguiamo con interesse".