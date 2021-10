Champions, Conceicao: "Con il Milan non sarà una sfida decisiva"

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - "Contro uno degli avversari più titolati al mondo, vogliamo offrire una bella prestazione e, soprattutto, vincere. Spero che giocheremo una buona partita e spero anche di vincere. È la partita più importante, perché è quella che abbiamo domani. Non si deciderà niente". Ne è convinto Sergio Conceicao, allenatore del Porto, domani avversario del Milan nella 3/a giornata della Champions League. L'allenatore portoghese, ex Inter, mette in guardia l'ambiente sulle qualità della squadra rossonera: "Vedo un Milan molto forte. Non ha ancora perso in campionato. Vinceva a Liverpool, batteva l'Atlético. Guardiamo al Milan, in quello che è capace di fare e poi in quello che possiamo fare noi, che è la cosa più importante. Ibra? Nessuna squadra è solo quello che è un giocatore. Zlatan è un riferimento, così come il nostro Pepe. Sappiamo dove gli piace giocare e cosa dobbiamo fare per non farlo sentire comodo". (ANSA).