Champions: Gattuso, sfida al Barca è Everest da scalare

(ANSA) - NAPOLI, 07 AGO - "Domani abbiamo l'Everest da scalare. Ho sentito le barzellette in questi giorni, di un Barcellona non in forma, a cui manca mezza squadra. Gli mancano solo due squalificati e hanno un grande squadra con dei giovani che sono uno spettacolo vederli giocare". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rino Gatuso alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona al Camp Nou. "Domani - ha aggiunto - possiamo avere un piccolo vantaggio per l'assenza dei tifosi, perché venire qua e sentire cantare 90.000 persone è una cosa che paghi sempre se non hai grande personalità. Ma sappiamo anche sarà una partita molto difficile, conosciamo le qualità del Barca, che tipo di squadra è, sappiamo che dobbiamo fare una grande prestazione tecnica e tattica e forse non basterà neanche contro una squadra composta da grandi campioni". (ANSA).