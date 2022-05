Champions League, 17ª finale per il Real Madrid: Milan e Bayern seguono con undici

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Quella in programma alle 21 tra Liverpol e Real Madrid allo Stade de France di Parigi sarà la sessantasettesima finale nella storia della Champions League. I Blancos, tredici volte campioni, hanno raggiunto l'ultmo atto della massima competizione europea per la diciassettesima volta nella loro storia, seguiti da Milan e Bayern Monaco che hanno conquistato undici finali in assoluto. Al quarto posto, infine, troviamo proprio il Liverpool con dieci partecipazioni.