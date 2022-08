Champions League, alle 21 l'andata dei playoff: supersfida Psv-Rangers

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Alle 21 di questa sera si scenderà in campo per l'andata dei playoff di Champions League, l'ultimo turno preliminare prima della fase a gruppi. Oggi si disputeranno tre gare, domani altre tre. La gara di rilievo di questa sera, e in generale di tutto il turno, è quella tra Psv e Rangers, con gli scozzesi freschi finalisti di Europa League la scorsa stagione. Stasera in campo anche Bodo-Glimt-Dinamo Zagabria e Copenhagen-Trabzonspor.