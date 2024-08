Champions League anche su Amazon Prime: ecco quali partite verranno trasmesse sulla piattaforma

vedi letture

La UEFA Champions League si prepara a ripartire anche su Amazon Prime Video. Il colosso statunitense – come accaduto durante il ciclo 2021-2024 – sarà partner della Federcalcio europea fino al 2027, trasmettendo in diretta esclusiva un totale di 18 partite del torneo (rivoluzionato dal nuovo format), la migliore di ogni mercoledì sera.

Si parte con i playoff della competizione, che determineranno le ultime squadre qualificate per la fase a girone unico. Il primo appuntamento è in programma per questa sera, mercoledì 21 agosto, con il playoff di andata tra Young Boys e Galatasaray, in diretta su Prime Video dalle ore 20:50, calcio d’inizio alle 21:00.