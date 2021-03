Champions League, Atalanta eliminata: il Real Madrid vince 3-1

Si è da poco concluso il ritorno della sfida di Champions League fra il Real Madrid e l’Atalanta. Il match, finito 3-1 per i ‘Blancos’, ha sancito il passaggio ai quarti di finale della squadra allenata da Zinedine Zidane, e la conseguente eliminazione dell’Atalanta. Dopo la Juventus settimana scorsa, e l’Inter al girone, anche i bergamaschi vengono eliminati. Domani invece è di scena la Lazio in quel di Monaco di Baviera, dopo che però all'andata ha perso 4-1 in casa. In Europa League invece, sono rimaste ancora in gioco sia il Milan che la Roma, mentre il Napoli è stato eliminato. Dunque, di fatto, i rossoneri e i giallorossi, sono le uniche squadre italiane rimaste a lottare nella coppe europee per questa stagione.