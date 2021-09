Champions League, cade l'Inter contro il Real. Pareggio per il Paris Saint-Germain

Esordio amaro in Champions League per il Milan, sconfitto ad Anfield dal Liverpool per 3-2. Nell'altro incontro del girone B, lo stesso dei rossoneri, 0-0 fra Atletico Madrid e Porto. Cade anche l'Inter, battuta di misura a San Siro dal Real Madrid che ha ottenuto i tre punti con la rete di Rodrygo. A sorpresa pareggiano Club Brugge e Paris Saint Germain mentre il Manchester City ha superato con un tennistico 6-3 il Lipsia. Manita infine per l'Ajax nella sfida di Lisbona affrontata contro lo Sporting.