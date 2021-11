Champions League, caso Young Boys-Man Utd: gara a rischio?

Inserite nello stesso girone dell'Atalanta in Champions League, la gara tra Manchester United e Young Boys in programma per l'8 dicembre potrebbe essere spostata per le restrizioni sul Covid-19. Dopo la scoperta della variante Omicron, chi entra in Svizzera dagli UK deve fare 10 giorni di isolamento: al momento non è da escludere che la gara possa giocarsi anche in campo neutro, altrimenti potrebbe esser spostata in altra data. Così come quella dell'Atalanta contro il Villarreal?