© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chelsea-Milan, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, che si disputerà mercoledì alle 21 allo Stamford Bridge di Londra, sarà trasmessa in diretta televisiva su Amazon Prime Video. Inoltre, su MilanNews.it sarà disponibile, come di consueto, il live testuale.